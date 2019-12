Actualidade

O presidente do Conselho da Diáspora, que na sexta-feira realiza o sétimo encontro em Cascais, com o tema "Pensar a economia no nosso planeta", disse hoje que Portugal tem mais-valias e deve afirmar-se na cadeia global da retenção de carbono.

"Portugal deve reposicionar-se e tem de ter um papel, provavelmente não de liderança, mas de integração na cadeia global de produção na retenção de CO2" (dióxido de carbono), afirmou Filipe Botton.

O país "tem mais-valias, a vários níveis, e tem de provar que as tem, (...) e que pode ajudar neste tema, através da inovação", defendeu.