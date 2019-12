Actualidade

O Governo de São Tomé e Príncipe foi hoje condenado por um tribunal arbitral a pagar 12,8 milhões de dólares por ter indevidamente apreendido o navio petroleiro maltês "Duzgit Integrity" em março de 2013.

A decisão, tomada na quarta-feira pelos juízes e a que a Lusa teve hoje acesso, dá razão ao Governo de Malta, que reclama 12,863 milhões de dólares, cerca de 11,5 milhões de euros, alegando que a detenção do navio e da sua tripulação impediu a prestação do contrato com a petrolífera sueca Stena Oil e, por outro lado, ficou impossibilitada de operar o petroleiro devido a operações de manutenção.

O petroleiro "Duzgit Integrity" foi apreendido - juntamente com outro navio, entretanto libertado - pela guarda costeira são-tomense a 15 de março de 2013 devido a alegadas "atividades ilegais" em águas territoriais de São Tomé, tendo o petroleiro e a sua carga sido confiscados, o que deu azo a longas negociações entre os Estados, acusações de aproveitamento e venda indevida da carga do petroleiro e debate político no arquipélago.