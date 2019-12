PSD

O secretário-geral adjunto do PSD Hugo Carneiro rejeitou hoje qualquer "manipulação" de dados dos militantes em benefício da candidatura de Rui Rio, depois de apoiantes de Luís Montenegro terem pedido a atuação da Jurisdição.

A candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD reuniu-se hoje com o Conselho de Jurisdição Nacional (CJN), pedindo a este órgão que garanta igualdade no processo eleitoral, impedindo que "quem tem a chave do cofre" das bases de dados dos militantes possa ter vantagens.

"As insinuações que são apresentadas não têm fundamento nenhum, só as posso entender como um incidente de campanha, a secretaria-geral não participa na campanha, somos o fiel da campanha", afirmou Hugo Carneiro, em declarações à Lusa.