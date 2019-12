Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, negou hoje qualquer ingerência governamental na RTP e acusou o PSD de tentar desestabilizar as rádio e televisões públicas com o objetivo da sua privatização futura.

Em debate parlamentar de atualidade, requerido pelo PSD com o tema "RTP - Serviço Público", esteve em causa, principalmente, a recente demissão da direção de informação da estação pública de televisão na sequência da polémica interna pela alegada suspensão do programa de investigação "Sexta às Nove", nomeadamente uma reportagem sobre exploração de lítio, durante a campanha eleitoral para as legislativas.

"Eu também me questiono se o que está em causa não é, mais uma vez, criar uma situação de desestabilização, de ingerência, essa sim do PSD na RTP, para denegrir a RTP e criar condições para voltar a defender a privatização da RTP como já defendeu no passado e gostaria de voltar a defender no futuro", acusou.