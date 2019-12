Actualidade

O senador Flávio Bolsonaro, filho do Presidente brasileiro é suspeito de ter branqueado 638,4 mil reais (141,4 mil euros) em transações de compra de imóveis.

Segundo informações publicadas hoje pelos 'medias' brasileiros, promotores do Rio de Janeiro suspeitam que Flávio Bolsonaro tenha usado dinheiro em espécie para comprar dois imóveis, branqueando verbas de recursos públicos a que teve acesso de forma ilícita.

A suspeita é que Flávio Bolsonaro, com a ajuda de um ex-assessor chamado Fabrício Queiroz, arrecadou dinheiro contratando funcionários fantasmas e também recebendo ilegalmente parte do salário de outros funcionários no seu gabinete parlamentar na Assembleia estadual do Rio de Janeiro.