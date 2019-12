Actualidade

Cerca de 100 pessoas estão hoje à tarde concentradas junto à Assembleia da República, em Lisboa, para contestar as dragagens no estuário do Sado, realizadas no âmbito do projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto de Setúbal.

Os manifestantes começaram a reunir-se junto às escadarias da Assembleia da República pelas 15:00. A maioria deslocou-se de autocarro de Setúbal para Lisboa.

Este protesto ocorre no dia em que o parlamento discute em plenário três projetos de resolução e uma petição que visam a suspensão das dragagens no rio Sado.