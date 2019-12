Actualidade

A EDP informou hoje que a perda de competitividade das centrais elétricas a carvão terá um custo extraordinário de 300 milhões de euros e um impacto negativo nos resultados de 2019 de 200 milhões de euros.

Segundo a elétrica liderada por António Mexia, o custo extraordinário com as centrais a carvão é resultado da aceleração do processo de transição energética ao longo de 2019, que conduziu à deterioração das perspetivas de rentabilidade das centrais.

"A competitividade destes ativos é penalizada pelo aumento do preço das licenças de emissões de CO2, a redução dos preços do gás, assim como a perspetiva de aceleração do crescimento da capacidade instalada de energias renováveis", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).