Macau/20 anos

Em Macau, templos chineses erguem-se sobre ruas com calçada portuguesa onde a toponímia está em português e carateres tradicionais chineses, ilustrando a identidade única do território, que alguns dizem estar sob ameaça.

"Restaurantes como este, hoje em dia, são raros em Macau", explica Seto, um chinês nascido em Macau e proprietário do Café Cherry, que serve pastéis de nata ou pratos portugueses próximo do Centro Histórico de Macau - um conjunto de ruas e praças antigas, com templos e casas chinesas vizinhas de construções erguidas pelos portugueses.

"A maioria da restauração de Macau hoje em dia é 'Cha Chaan Teng'", descreve o empresário, referindo-se aos restaurantes de comida típica cantonesa, onde as refeições são acompanhadas por chá, e populares também na região vizinha de Hong Kong.