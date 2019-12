Actualidade

As árvores e as florestas tal como as conhecemos hoje terão surgido na Terra muito mais cedo que se julgava, concluiu uma equipa de investigadores liderada pela Universidade de Binghamton, Nova Iorque.

Ao estudarem solos fósseis na região de Catskill, uma zona perto da cidade de Cairo, em Nova Iorque, a equipa descobriu um extenso sistema radicular de árvores com 385 milhões de anos, que existiam durante o Período Devoniano.

Embora as plantas com sementes não tivessem aparecido até 10 milhões de anos mais tarde, esses sistemas radiculares preservados mostram que havia já árvores como as que existem atualmente.