Mau tempo

A principal estrada da serra de Sintra, entre os cruzamentos de Azoia e de Portela e Portela Capuchos, foi hoje encerrada devido à forte precipitação e intensidade do vento, divulgou a Câmara de Sintra.

A estrada foi encerrada às 17:00 e a interdição vai manter-se até que estejam "repostas as condições de segurança no local", informou a câmara, num comunicado em que apela ainda todas as pessoas "para evitarem qualquer atividade na serra de Sintra", no distrito de Lisboa.

A Câmara de Sintra decidiu também encerrar hoje ao público o "Reino do Natal", atendendo às condições meteorológicas.