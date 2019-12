Actualidade

O ex-ministro das Finanças Américo Ramos acusou hoje o atual poder de "perseguição política", na origem da qual foi preso durante três meses por alegado desvio de 17 milhões de dólares do empréstimo do Fundo Soberano do Kuwait.

"A minha convicção é reforçada quando os representantes do Fundo Soberano do Kuwait vêm publicamente dizer que o financiamento destinado a reabilitação e apetrechamento do hospital central Ayres de Menezes ainda se encontra disponível", disse o ex-ministro do Governo de Patrice Trovoada (2014-2018).

Em janeiro de 2016, o Governo do primeiro-ministro Patrice Trovoada contraiu um empréstimo de 17 milhões de dólares (15,3 milhões de euros) ao Fundo do Koweit para a requalificação e equipamento do principal hospital do país, na capital são-tomense.