Mau tempo

Quedas de árvores e estruturas, inundações, deslizamentos de terras e danos em redes elétricas são os principais problemas registados hoje no Alentejo, até às 17:00, devido ao mau tempo, revelou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Proteção Civil (CDOS) de Portalegre disse à agência Lusa que, entre as 00:00 e as 17:00, contabilizou um total de 28 ocorrências no distrito relacionadas com o mau tempo, mas salientou que todas foram "de pequena monta" e que "não causaram danos".

"A maior parte das ocorrências verificou-se a partir das 14:00 e a parte norte do distrito foi a mais afetada", acrescentou a fonte, assinalando que os concelhos com mais ocorrências foram Nisa (10) e Portalegre (seis).