Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 19 dez 2019 (Lusa) - O Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (Starq) alertou para a falta de funcionários nesta área da administração pública, referindo que o Museu Nacional de Arqueologia (MNA), em Lisboa, corre o risco de encerrar.

Esta situação foi exposta à secretário de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, numa reunião em abril, havendo no MNA, segundo o sindicato, "20 trabalhadores a sair por reforma".

O presidente do Starq, Regis Barbosa, referiu à Lusa que a biblioteca do museu se mantém em funcionamento "por a responsável do serviço ter acedido em continuar a trabalhar, apesar de já ter ultrapassado a idade da reforma".