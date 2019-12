Sporting

O guarda-redes Rui Patrício vai ser ouvido em 06 de janeiro de 2020 e Jorge Jesus no dia seguinte, no âmbito do julgamento do ataque à Academia do Sporting, disse hoje à agência Lusa fonte ligada ao processo.

Na manhã de 06 de janeiro vão testemunhar Márcio Sampaio, preparador físico, e o jogador André Pinto, enquanto durante a tarde o coletivo de juízes irá ouvir o internacional português Rui Patrício, atualmente ao serviço do Wolverhampton, de Inglaterra.

A mesma fonte acrescentou que na manhã de 07 de janeiro está marcada a inquirição do futebolista Ruben Ribeiro e, à tarde, de Jorge Jesus, treinador do Sporting aquando da invasão e que atualmente orienta o Flamengo, do Brasil.