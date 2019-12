Mau tempo

Portugal será afetado no sábado por uma nova depressão, denominada Fabien, mas os níveis de precipitação e de vento serão inferiores aos registados durante o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Fonte do IPMA disse à Lusa que a situação de vento muito forte ainda tem tendência para se agravar um pouco, principalmente na região sul, até cerca da meia-noite de hoje devido à depressão Elsa, começando depois "a diminuir gradualmente de intensidade" durante a madrugada" de sexta-feira.

De acordo com o IPMA, o estado do tempo vai melhorar na sexta-feira, embora permaneça o vento e chuva forte na região sul, voltando novamente a sofrer um agravamento no sábado.