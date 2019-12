Actualidade

O Governo aprovou hoje a delegação de competências na designação de gestores públicos, que passa para as Finanças e ministro da tutela, adiantou à agência Lusa fonte do gabinete da ministra de Estado e da Presidência.

No comunicado do Conselho de Ministros, lê-se que "foi aprovada a resolução que procede à delegação de competências no que respeita à designação dos membros dos órgãos de administração e dos órgãos diretivos das entidades do setor público empresarial e do setor público administrativo".

Em resposta a questões da agência Lusa, o gabinete da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esclareceu que "as competências do Conselho de Ministros para designação dos membros dos órgãos de administração e dos órgãos diretivos das entidades do setor público empresarial e do setor público administrativo passam a estar delegadas nos membros do Governo, a designação passa a ser feita mediante despacho dos mesmos".