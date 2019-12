Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, enalteceu hoje o apoio de Portugal, da CPLP e da CEDEAO no processo de candidatura da morna a Património Imaterial da Humanidade, salientando que a decisão não teve influência política.

O chefe do Governo cabo-verdiano falava, na cidade da Praia, no ato de atribuição de medalhas de mérito do primeiro grau a 19 personalidades que elaboraram o dossiê técnico e científico da candidatura do género musical morna a Património Imaterial Cultural da Humanidade, distinção atribuída pela UNESCO há uma semana.

Além das personalidades cabo-verdianas galardoadas, Ulisses Correia e Silva enalteceu o apoio de Portugal, através da embaixadora no país, Helena Paiva, bem como do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.