Mau tempo

A Proteção Civil contabilizou 106 ocorrências no distrito de Vila Real, entre as 00:00 e as 18:00, a maioria relacionadas com quedas de árvores e inundações, e centra atenções na subidas dos caudais dos rios Douro e Tâmega.

O segundo comandante operacional distrital de Vila Real, Manuel Borges Machado, fez um balanço do mau tempo provocado pela depressão Elsa e referiu que, entre as 00:00 e as 18:00 de hoje, se verificaram 66 quedas de árvores, 18 inundações por precipitação intensa, 15 quedas de estruturas temporárias ou móveis, três limpezas de vias e quatro derrocadas.

Como consequências destacam-se cortes temporários de estradas e falhas de eletricidade, tendo-se registado também estragos em telhados e algumas decorações de Natal.