Actualidade

A cápsula espacial CST-100 Starliner tem a sua estreia no espaço marcada para sexta-feira e poderá transportar os primeiros astronautas no verão do próximo ano, anunciou hoje a Boeing, que construiu o novo veículo.

O lançamento da cápsula - que viajará até à Estação Espacial Internacional (EEI) e fará uma manobra de acoplagem levando a bordo um boneco de testes carregado de sensores que irão recolher dados sobre todos os sistemas da cápsula durante as diferentes fases da viagem - é o último teste antes do primeiro voo tripulado ao serviço da agência espacial dos Estados Unidos (NASA) previsto para o verão de 2020.

A CST-100 Starliner levará também presentes de Natal e guloseimas para os seis astronautas atualmente a bordo da EEI e 500 sementes de árvores semelhantes às que voaram para a lua na missão Apollo 14, em 1971.