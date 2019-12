Actualidade

Um suspeito de envolvimento num incêndio que matou uma mulher e o filho de quatro anos no ano passado em Eastbourne, no sul de Inglaterra, foi interrogado em Portugal pela polícia britânica, indicou hoje a polícia do condado de Sussex.

Detetives da equipa de crimes graves viajaram até Portugal esta semana e interrogaram um suspeito, que está preso por um crime não relacionado, tendo sido apoiados pelas autoridades portuguesas.

Este suspeito foi identificado após a detenção na semana passada de dois outros suspeitos, um homem de 41 anos por suspeita de homicídio e outro homem de 27 anos por suspeita de conspiração para matar, tendo ambos sido libertados enquanto as investigações continuam.