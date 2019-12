Mau tempo

A depressão Elsa obrigou hoje ao cancelamento de oito voos da companhia aérea açoriana SATA, sendo quatro ligações inter-ilhas e quatro do arquipélago com o exterior, afetando cerca de 1000 passageiros, avançou à Lusa o porta-voz da companhia.

Da Azores Airlines, que opera de e para fora do arquipélago, foram canceladas as ligações Boston/Terceira (divergiu para o Porto), Terceira/Porto, Lisboa/Horta, Lisboa/Santa Maria/Ponta Delgada.

Da SATA Air Açores, que opera entre as ilhas do arquipélago, foram afetadas as ligações entre Graciosa/Terceira (divergiu para Ponta Delgada) Horta/Flores/Horta, Terceira/Flores/Terceira e Terceira/Graciosa.