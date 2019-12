Actualidade

A Engie, que lidera o consórcio que comprou seis barragens no Douro à EDP, disse hoje que a operação "é fundamental para a implementação da estratégia de carbono zero", de acordo com um comunicado.

A EDP anunciou hoje que vendeu seis barragens em Portugal a um consórcio de investidores, formado pela Engie, Crédit Agricole Assurances e Mirova, por 2,2 mil milhões de euros.

As centrais hídricas, localizadas na bacia hidrográfica do rio Douro, totalizam 1.689 megawatts (MW) de capacidade instalada, segundo a informação divulgada.