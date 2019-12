Mau tempo

Danos na rede de distribuição elétrica "são muito significativos, havendo 125 linhas de alta e média tensão afetadas", divulgou hoje a EDP Distribuição, que conta com 1.200 operacionais apoiados por 700 viaturas.

Em comunicado, a EDP Distribuição refere que "face ao agravamento das condições atmosféricas (...) reforçou as suas equipas operacionais no terreno encontrando-se, neste momento, cerca de 1.200 operacionais com o apoio de 700 viaturas a realizar os trabalhos de reposição do fornecimento de energia elétrica, debaixo de condições meteorológicas adversas, em particular fortes rajadas de vento e chuvas intensas".

Porto, Braga, Coimbra, Viana do Castelo e Vila Real são "as zonas mais fustigadas" pela depressão Elsa.