Mau tempo

O Norte e o Centro serão no sábado as zonas do país mais afetadas pela depressão Fabien, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA explica que os efeitos desta nova depressão irão fazer-se sentir a partir da manhã de sábado, "com períodos de chuva forte nas regiões do Norte e Centro".

A nota refere ainda que haverá "vento forte de sudoeste", prevendo-se que as rajadas atinjam valores de 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e 120 quilómetros por hora nas terras altas.