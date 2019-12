Actualidade

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, criticou hoje os grupos parlamentares do PS, PSD e CDS por inviabilizarem propostas para combater a precariedade laboral, apesar de reconhecerem a gravidade do problema.

"A Assembleia da República tem de ir além das formalidades, o PS, o PSD e o CDS reconhecem que a precariedade é um problema grave mas depois inviabilizam as propostas para resolver a situação. Isto é uma grande contradição", disse o sindicalista no final do debate parlamentar, onde foi discutida uma petição da CGTP.

A central sindical entregou há cerca de ano e meio, na Assembleia da República, uma petição contra a precariedade e pelo emprego com direitos, que foi subscrita por 51.000 pessoas.