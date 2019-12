Mau tempo

A circulação na ponte sobre o rio Mondego, na Figueira da Foz, vai ser restringida esta noite apenas às faixas interiores, uma em cada sentido, por questões de segurança devido ao vento, disse fonte dos bombeiros.

Em declarações à Lusa, Jorge Piedade, comandante interino dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, explicou que face às previsões meteorológicas para as próximas horas, nomeadamente às rajadas de vento forte que podem atingir 100 quilómetros por hora (km/h), foi decidido restringir a circulação às faixas interiores da ponte, uma em cada sentido junto ao separador central.

O operacional, que também coordena a Proteção Civil municipal, indicou ainda que as faixas exteriores da ponte "ficarão reservadas para a circulação de veículos de emergência" - ambulâncias, carros de bombeiros ou a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) - entre ambas as margens do rio Mondego, naquele que é o acesso prioritário ao hospital distrital da Figueira da Foz, localizado na margem sul.