Mau Tempo

A intensidade do vento vai diminuir durante a madrugada de sexta-feira, mas a chuva vai persistir, devido aos efeitos da depressão Elsa, informou esta noite o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA refere que durante a tarde de hoje as rajadas de vento chegaram a atingir os 150 quilómetros por hora nas terras altas, prevendo-se que durante a madrugada haja uma diminuição da intensidade.

As regiões do país mais afetadas pela intensidade do vento serão o litoral sul e as terras altas do Norte e Centro.