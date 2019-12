Mau tempo

Cinquenta e uma pessoas ficaram hoje desalojadas no continente português na sequência do mau tempo, indicou a Proteção Civil, que contabilizou cerca de 4.200 ocorrências desde as 15:00 de quarta-feira.

Segundo o comandante Pedro Nunes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os desalojados passaram para o atendimento dos respetivos serviços municipais de proteção civil e da Segurança Social, regressando às suas casas assim que possível.

As cerca de 4.200 ocorrências registadas entre as 15:00 de quarta-feira e as 21:00 de hoje referem-se sobretudo a inundações e quedas de árvores, com o distrito do Porto a ser o mais atingido.