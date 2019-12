Mau tempo

A circulação ferroviária da Fertagus está condicionada desde as 20:30 de hoje entre as estações de Setúbal e do Pinhal Novo, em Palmela, devido à queda de uma árvore, segundo a empresa.

"Caiu uma árvore entre o Pinhal Novo e Penalva, em Palmela, e está tudo a circular em via única", disse à Lusa fonte da Fertagus.

Desta forma, adiantou, não está a ser possível cumprir o horário habitual, mas "na medida do possível", pelo que o serviço se encontra "mais demorado".