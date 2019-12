PSD

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro recusou hoje que, se vencer, o partido possa viabilizar o Orçamento de Estado de 2021, antes da presidência portuguesa da UE, mesmo que a esquerda não garanta a sua aprovação.

Em entrevista à TVI24, questionado se, daqui a um ano, se for líder, poderá ter uma posição semelhante ao do então líder do PSD Marcelo Rebelo de Sousa - que entre 1997 e 1999 viabilizou todos os orçamentos do governo minoritário do PS para não prejudicar a adesão à moeda única - respondeu negativamente.

"A minha resposta é não porque o PS não tem políticas que se coadunem com princípios que eu entendo que a governação de Portugal devia ter", afirmou, acrescentando que hoje não existe "um desígnio europeu" como a adesão ao euro e "há soluções político-partidárias" no parlamento que permitem ao PS ter "condições de governabilidade".