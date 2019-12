Mau tempo

Cerca de 150 quedas de árvores e de estruturas, inundações e 30 desalojados num acampamento na Vidigueira, são as principais ocorrências devido ao mau tempo registadas hoje no Alentejo, segundo fontes da Proteção Civil.

Deslizamentos de terras e danos em redes elétricas foram ainda outros problemas provocados pelo mau tempo, até às 22:00, de acordo com as mesmas fontes.

Na Vidigueira, no distrito de Beja, o vento forte levantou as coberturas de um acampamento e cerca de trinta pessoas ficaram desalojadas, encontrando-se no local elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e da Cruz Vermelha a avaliar a situação, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.