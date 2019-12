Mau tempo

A circulação do Metro do Porto, que esteve cortada entre as estações da Levada e de Fânzeres, em Gondomar, foi restabelecida às 22:50, anunciou hoje a empresa.

Numa nota enviada à agência Lusa, a empresa refere que a "circulação foi restabelecida em toda a rede do Metro do Porto", depois de ter estado cortada na sequência da queda de uma árvore ter tombado sobre a linha esta manhã.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse esta manhã que o mau tempo que se fez sentir durante a madrugada levou à queda de "muitas dezenas de árvores" e ao desabamento de outras estruturas por todo o distrito.