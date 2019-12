Mau tempo

A baixa da cidade de Águeda, no distrito de Aveiro, encontra-se inundada devido às descargas "brutais" da Barragem de Ribeiradio, no concelho vizinho de Sever do Vouga, disse à Lusa fonte da autarquia.

"Neste momento, as fossas pluviais já não estão a dar vazão e a baixa está inundada. O rio está com cotas muito altas e já não temos capacidade de encaixe, porque a barragem de Ribeiradio está a libertar 1000 metros cúbicos por segundo", disse à Lusa o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida.

O autarca diz que a subida súbita da água tem a ver com as descargas "brutais" que a Barragam de Ribeiradio está a fazer.