Mau tempo

Os estragos causados pela depressão Elsa na rede elétrica da EDP Distribuição já deixaram 157 linhas de alta e média tensão fora de serviço, informou hoje a empresa.

Segundo um comunicado da elétrica, Santarém, Coimbra, Viseu e Leiria eram às 23:00 de quinta-feira os distritos mais afetados.

O número de incidentes aumentou nas últimas horas do dia de quinta-feira, com estragos "bastante extensos", e no terreno permanecem "centenas de operacionais que, debaixo de condições meteorológicas muito adversas, tentam repor a energia nas localidades afetadas".