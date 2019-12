Mau tempo

O presidente da Câmara Municipal de Chaves adiantou na quinta-feira que o mau tempo registado no concelho, e que fez o rio Tâmega galgar as margens, já causou danos em habitações e equipamentos municipais, nomeadamente desportivos.

Face às previsões do estado do tempo, o socialista Nuno Vaz acredita que os "impactos negativos" da depressão Elsa possam ser ainda "mais relevantes" no concelho, no distrito de Vila Real.

Na Veiga de Chaves, que ocupa uma área de 2.500 hectares e que tem cerca de 8,5 quilómetros de comprimento e três de largura, existem "dezenas de casas" afetadas, quer no que diz respeito ao acesso e a danos causados sobretudo no rés-do-chão, disse aos jornalistas.