As celebrações de hoje do 20.º aniversário da passagem da administração de Macau para a China começaram com o içar das duas bandeiras, na presença do chefe do Executivo eleito, que é empossado esta manhã pelo Presidente chinês.

Foi na Praça Flor de Lótus, com uma escultura de uma flor de lótus desabrochada, doada há 20 anos pelo Conselho de Estado da China em comemoração da fundação da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), que Ho Iat Seng e todo o seu elenco governativo assistiram ao hastear das duas bandeiras: a chinesa e a de Macau, ao som do hino da China, cantado por um coro de crianças.

Várias figuras proeminentes do território estiveram presentes, entre os quais o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha-Alves.