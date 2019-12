Actualidade

O brasileiro Italo Ferreira sagrou-se hoje pela primeira vez campeão do mundo de surf, ao vencer o Billabong Pipe Masters, derrotando na final o seu compatriota Gabriel Medina, que disputava a revalidação do cetro.

Italo Ferreira, de 25 anos, chegou à 11.ª e última etapa na liderança do circuito mundial, com 1.065 pontos de vantagem sobre Gabriel Medina, campeão do mundo em 2014 e 2018, numa disputa em que ainda entrava o norte-americano Kolohe Andino.

Os dois brasileiros chegaram à final do emblemático campeonato havaiano, eliminando Jadson André, Peterson Crisanto, Yago Dora e Kelly Slater, no caso de Italo Ferreira, enquanto Grabriel Medina superou Imaikalani deVault, Caio Ibelli - num 'heat' polémico, em que o detentor do título cometeu propositadamente uma interferência, John John Florence e Griffin Colapinto.