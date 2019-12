Macau/20 anos

Pelo menos três deputados pró-democracia da Assembleia Legislativa (AL) de Macau ficaram de fora da tomada de posse do novo Governo e de eventos com a presença do Presidente chinês no âmbito do 20.º aniversário da administração chinesa.

Ng Kuok Cheong, Au Kam San e Sulu Sou, aparentemente por razões distintas, não compreceram no dia em que se celebram os 20 anos da transferência de Macau para a China e cujo programa incluía o Içar da Bandeira, a tomada de posse do chefe do Executivo e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, e uma receção na Torre Macau no âmbito das comemorações.

"Tenho a certeza de que não recebi nenhum convite para o 20.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau [RAEM], inclusive a cerimónia de tomada de posse do novo Governo", disse à Lusa Au Kam San.