OE2020

O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro afirmou que "a política orçamental e a linha das contas certas" é "comum a todo o Governo" e irá manter-se "sempre", com ou sem Mário Centeno como ministro das Finanças.

"A política orçamental e a linha das contas certas é a linha do Governo e, portanto, este Governo manterá sempre esse compromisso com as contas certas", afirmou Tiago Antunes, em entrevista à agência Lusa, quando questionado se, no caso de uma eventual saída de Mário Centeno do cargo de ministro das Finanças, haveria alterações significativas na condução da política orçamental e se o Governo manteria a mesma linha de "contas certas".

O diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, Pedro Braz Teixeira, afirmou na quarta-feira que a eventual alteração do ministro das Finanças durante a atual legislatura pode traduzir-se em "alterações significativas na condução da política orçamental".