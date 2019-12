Actualidade

A GNR iniciou hoje a Operação "Natal e Ano Novo" através do reforço do patrulhamento rodoviário nas estradas de maior tráfego do país com o objetivo de prevenir acidentes e garantir a fluidez do trânsito.

Para a operação, que termina a 05 de janeiro, a Guarda Nacional Republicana (GNR) vai mobilizar diariamente cerca de 4.600 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais para proporcionar uma deslocação em segurança aos utentes das estradas portugueses durante a época de Natal e Ano Novo.

A GNR, terá, a partir de hoje, "especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores" e que por vezes, dão origem à sinistralidade grave.