Actualidade

O Conselho da Diáspora, que reúne 96 portugueses destacados no mundo, debate hoje em Cascais a "economia no nosso planeta", no seu sétimo encontro, que conta com a participação do Presidente da República e do ministro dos Negócios Estrangeiros.

O presidente do Conselho da Diáspora, Filipe de Botton, defendem em declarações à Lusa, que Portugal tem mais-valias e deve afirmar-se na cadeia global da retenção de carbono.

O responsável lembrou que Portugal "tem uma série de empresas que têm investido em inovação em várias áreas relacionadas com o tema da sustentabilidade", palavra que é "bastante lata" e "muito mais do que o ambiente".