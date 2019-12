Actualidade

O presidente do Conselho da Diáspora disse hoje que aquela entidade tem por objetivo estimular o aparecimento de mais congéneres em África e, "a prazo", criar uma federação.

Com a ajuda do EurAfrican Forum, uma iniciativa que o Conselho da Diáspora lançou há dois anos, foi possível "já estimular a criação de conselhos da diáspora em cinco países africanos: Moçambique, Nigéria, Etiópia, Angola e Guiné-Bissau", disse Filipe Botton em declarações à Lusa, na véspera de mais um encontro anual do Conselho da Diáspora portuguesa, que decorre sexta-feira em Cascais.

Segundo o também empresário português, "estas congéneres são totalmente independentes", estando a ser criadas por pessoas nesses países.