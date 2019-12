Actualidade

O projeto de requalificação do Monte da Virgem, Vila Nova de Gaia, que inclui a construção de um novo templo, deverá estar pronta em 2020 para lançar a concurso em 2021, disse hoje o presidente da câmara.

"É um grande projeto da diocese atual que olha para o Monte da Virgem como grande santuário mariano da região e do distrito. Estimamos que os projetos estejam prontos em 2020 para lançar a concurso em 2021", disse, à agência Lusa, Eduardo Vítor Rodrigues.

Sem adiantar valores, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, confirmou que têm existido reuniões quer com a Confraria Monte da Virgem Imaculada quer com a Diocese do Porto, e avançou que esta autarquia está "disponível para um envolvimento ativo", apontando: "Ainda não há perceção clara de orçamento. Não propriamente para um subsídio".