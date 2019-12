Mau tempo

As ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo foram restabelecidas cerca das 06:00, depois de terem sido suspensas na quinta-feira por causa do mau tempo, segundo a Transtejo/Soflusa.

De acordo com a informação disponível na página da empresa na internet, "em virtude do desagravamento das condições atmosféricas adversas, o serviço de transporte público fluvial encontra-se restabelecido em todas as ligações".

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão a Lisboa, enquanto a Soflusa garante a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa).