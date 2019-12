Mau tempo

O rio Douro galgou hoje as margens e inundou zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e do Porto, disseram à Lusa fonte dos Bombeiros e da Polícia Marítima.

De acordo com os Bombeiros Sapadores de Gaia, que registaram um total de 21 ocorrências durante a madrugada devido ao mau tempo, o Douro está já a alagar as zonas do Areinho e Afurada.

"Estamos a aguardar para ver o que acontece com a subida da maré, cerca das 09:30", disse a fonte.