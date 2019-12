Macau/20 anos

O Presidente chinês partiu hoje de Macau, após uma visita utilizada para destacar o progresso da região nos últimos 20 anos desde a transição da administração de Portugal para a China sob a fórmula 'um país, dois sistemas'.

Xi Jinping foi acompanhado no aeroporto pelo primeiro chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau [RAEM], Edmundo Ho, o chefe do Governo cessante, Chui Sai-on, e Ho Iat Seng, que tomou posse hoje.

Segundo fotografias divulgadas pelo Gabinete de Comunicação Social de Macau, Xi reuniu-se com os membros do novo Governo antes de partir.