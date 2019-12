Actualidade

O primeiro-ministro despediu-se hoje da Índia com uma deslocação ao local do aeroporto internacional de Nova Deli onde a empresa portuguesa "Vison Box" desenvolve um projeto piloto para instalação de tecnologia de identificação facial biométrica.

Durante esta breve visita, António Costa foi convidado pelos responsáveis da empresa portuguesa a simular os poucos passos ao nível do controlo de segurança que um passageiro tem de dar até entrar no avião, se o aeroporto estiver equipado com essa tecnologia de reconhecimento facial.

Nesta simulação, o primeiro-ministro chegou à porta do aeroporto e logo à entrada passou o seu cartão de embarque numa máquina de leitura facial e de dados. E até ao fim não teve de se sujeitar ao controlo do passaporte.