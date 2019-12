Actualidade

A adesão à greve dos trabalhadores dos hospitais EPE (Entidades Públicas Empresariais) varia entre os 80% e os 95%, afetando sobretudo as consultas externas e alguns blocos operatórios, segundo os sindicatos.

Em declarações à Lusa, Sebastião Santana, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) explicou que no turno da manhã a adesão "está a ser muito boa", dando o exemplo do Hospital S.João, no Porto, com uma adesão de 90%, do Hospital S. José, em Lisboa, com 95%, do de Santa Maria (Lisboa), com 90% e no Instituto Português de Oncologia der Lisboa, onde a adesão à greve ronda os 80%.

"Um pouco por todo o país há consultas externas encerradas e blocos operatórios também, estando só a ser asseegurados os serviços mínimos na maior parte dos serviços", afirmou, sublinhando que os dados sao idênticos em todo o país, com uma adesão sempre superior a 80%.