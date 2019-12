Mau tempo

A circulação na ponte Rainha D. Amélia, que liga os concelhos do Cartaxo e de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, foi hoje suspensa devido ao mau tempo.

Em comunicado, os municípios afirmam que a decisão, com efeitos a partir das 11:00 de hoje, foi tomada em coordenação com a GNR e o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, dada a previsão de ocorrência de ventos fortes e do aumento da corrente do rio Tejo, devido à subida do caudal.

A nota refere que os níveis hidrométricos e os caudais do Tejo devem aumentar nas próximas horas, "devido ao inesperado e súbito início das descargas das barragens espanholas e portuguesas".