Actualidade

Os líderes dos partidos políticos representados no Parlamento Europeu decidiram hoje suspender "grande parte" das negociações em curso com o Conselho sobre o orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo, devido ao fracasso da proposta finlandesa.

"Após o fracasso do Conselho em avançar com a sua proposta para o quadro financeiro plurianual 2021-2027, os líderes dos grupos políticos do Parlamento Europeu concordaram em suspender grande parte das negociações sobre o futuro orçamento da UE", refere a assembleia europeia em comunicado.

Decidido ficou também que ficarão suspensas as "conversações sobre acordos temporários ou parciais", referem os líderes das bancadas na nota, sublinhando que "nada está de acordo até que tudo esteja de acordo".